Mar Adriatico : scossa di terremoto intensa segnalata da EMSC, ma sisma inesistente

Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 30 novembre 2018 dal centro sismico EMSCm esattamente alle 19.07, nel mar Adriatico meridionale a largo di Molise e Puglia.

Stando ai dati giunti dai sismografi del centro sismico Mediterraneo (EMSC) il terremoto pare abbia raggiunto la magnitudo 5.3 sulla scala richter, con ipocentro molto profondo e individuato a ben 400 km di profondità. Epicentro del sisma localizzato nel basso Adriatico circa 23 km a nord delle isole Tremiti.

Tuttavia si è trattato di un errore del centro sismico EMSC, in quanto i sismografi italiani e soprattutto il centro sismico dell’INGV non segnala alcuna scossa di quella intensità rilevata nel mar Adriatico.

Secondo l’ultimissimo aggiornamento delle 20.00 non è stata registrata alcuna scossa di terremoto, ne lieve ne forte, nel basso Adriatico.



L’epicentro segnalato da EMSC :



Articolo di Raffaele Laricchia



