Marche : scossa di terremoto moderata nel maceratese in serata (1 dicembre 2018)

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 1 dicembre 2018, esattamente alle 20.09, sull’Appennino centrale, nelle Marche.

Stando ai dati giunti dall’INGV il sisma è stato di magnitudo 3.1 sulla scala richter con ipocentro fissato a circa 15 km di profondità. Epicentro individuato esattamente sull’Appennino maceratese, nel parco nazionale dei Monti Sibillini, in prossimità del centro abitato di Castelsantangelo sul Nera.

Il sisma è stato avvertito con tremori e boati per pochi istanti nell’area epicentrale e in un raggio di circa 30 km. Diverse le segnalazioni dal maceratese (specie Castel Sant’Angelo sul Nera, Frontignano, Ussita) e dal perugino (grossomodo da Preci, Norcia, Castelluccio di Norcia, Campi e Sellano).



Articolo di Raffaele Laricchia



