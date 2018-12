Meteo oggi: il maltempo si sposta al Sud, attese intense piogge

Meteo oggi – Un modesto ma insidioso minimo barico si sta velocemente dirigendo verso le regioni meridionali, e nel corso della giornata odierna, riuscirà ad apportare episodi di maltempo su diverse regioni. Vediamo quali.

Attualmente le condizioni meteorologiche si presentano debolmente instabili sulle regioni centrali. Locali rovesci e temporali sulla Sicilia Occidentale. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio la situazione migliorerà al Centro e tenderà velocemente a peggiorare su: Sicilia, Calabria, Basilicata, Sardegna, e puglia meridionale. Tra sera e notte, migliora in Sicilia, insistono i temporali tra Calabria, Basilicata e Puglia dove non si escludono intense ed abbondanti piogge. In questa fase, non si escludono deboli e moderate piogge anche tra Abruzzo e Molise.

Temperature in aumento su gran parte del territorio nazionale. Mari generalmente calmi o poco mossi. Mosso lo Ionio. Ventilazione settentrionale al Centro Nord, meridionale al Sud. Potrebbe interessarti anche:



Articolo di Luca Mennella



SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte