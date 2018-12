Meteo : rapida perturbazione in transito, si avvicina l’anticiclone!

Una domenica decisamente variabile sulla nostra penisola per effetto di due distinte perturbazioni piuttosto deboli che stanno apportando un po’ di nubi e qualche piovasco su diverse nostre regioni. Nel frattempo la pressione tende gradualmente ad aumentare e con essa anche la “stabilità” atmosferica che si concretizzerà ampiamente nel corso della nuova settimana.

Per quanto riguarda la giornata di oggi dovremo fare i conti con improvvisi annuvolamenti e anche deboli precipitazioni : in particolare su Emilia Romagna, Toscana, Marche, Veneto e localmente in Liguria avremo piogge debolissime e rapide nel corso della giornata. Molte nubi anche sul nord-ovest ma senza particolari fenomeni. (vedi il satellite in tempo reale).

Al sud invece troveremo residui fenomeni legati alla perturbazione giunta ieri : avremo piogge isolate e nel complesso deboli su Salento meridionale, Calabria e Sicilia ionica, messinese tirrenico e a tratti nel palermitano. Solo localmente le piogge potranno risultare di forte entità (essenzialmente lungo i litorali ionici).

Da domani l’anticiclone si impadronirà del Mediterraneo dove persisterà per quasi tutta la settimana, almeno sino a venerdì 7, regalando giorni stabili e molto miti su molte regioni italiane, eccezion fatta per il nord ed il lato tirrenico dove avremo spesso nubi basse, foschie e nebbie che renderanno il tempo piuttosto uggioso. In particolare sarà proprio domani la giornata maggiormente caratterizzata dalla presenza di queste nubi basse e foschie al nord e su Liguria, Toscana, Lazio e Campania a causa dell’ingresso di aria molto mite e carica di umidità.





Una vera e propria svolta potrebbe concretizzarsi dopo l’Immacolata, ve ne abbiamo parlato QUI!



Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte