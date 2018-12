Meteo oggi: tempo stabile e tanto sole, qualche nebbia al Nord

Meteo oggi – Nel corso della giornata odierna, un promontorio di alta pressione tenderà ad espandersi e consolidarsi ulteriormente su gran parte del territorio nazionale e sul Mediterraneo in genere. Vediamo cosa aspettarci per la giornata odierna.

Attualmente le condizioni meteorologiche si presentano stabili e soleggiate su gran parte dei territori italiani. Qualche addensamento nuvoloso in più interessa: Sicilia tirrenica, Friuli Venezia Giulia e zone interne dell’Appennino meridionale. Segnalate nebbie e foschie in Pianura Padana e in particolar modo lungo il corso del Po. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, atteso un lieve aumento nuvoloso esclusivamente sulle regioni centrali. Solo a partire tra la serata e la nottata odierna si avvertiranno i primi segni di un cambiamento atmosferico che nel corso della giornata di domani apporterà piogge e rovesci. Tali segni consisteranno in un amento della nuvolosità diffuso su gran parte delle regioni del Nord e parte di quelle del centro.

Le temperature risulteranno stabili o in lieve aumento al Nord Italia, in lieve diminuzione al Sud. Ventilazione moderata dai quadranti settentrionali al Centro Sud. Mari generalmente poco mossi. Mossi i bacini meridionali.







Articolo di Luca Mennella

