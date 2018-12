Scossa di terremoto in Slovenia, avvertita fino a Trieste

Una moderata scossa di terremoto si è verificata alle ore 17,23 in Slovenia.

Secondo le rilevazioni del centro sismico euro mediterraneo, si è trattato di una scossa di magnitudo 3.4 sulla scala Richter, avente epicentro nell’area meridionale della Slovenia, a 10 km da Pivka.

Il terremoto risulta essere stato avvertito anche in Friuli Venezia Giulia, in particolare nella zona di Trieste, da cui sono giunte numerose segnalazioni. Molti abitanti di Trieste e dei comuni vicini affermano di aver sentito un tremore breve ma relativamente intenso, e in alcuni casi anche un boato. Non si segnalano comunque danni a cose o persone.

La scossa si è verificata a una profondità di circa 15 km.



Articolo di Francesco Ladisa



