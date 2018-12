Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 5 dicembre 2018 (ultimi terremoti, orario)

Terremoto in tempo reale, INGV / Poche scosse e di debole entità per ora nella giornata del 5 Dicembre. Ecco tutti i dettagli.

Di seguito troverete l’elenco con tutte le scosse registrate in Italia oggi 5 dicembre 2018 con magnitudo superiore al 2.0 della scala richter (secondo lo schema “orario, epicentro e magnitudo”). In caso di eventi rilevanti o ben avvertiti ci saranno focus cliccabili con maggiori informazioni. Non saranno inserite le scosse strumentali, con magnitudo inferiore al 2.0 della scala richter, a meno di eventi estremamente superficiali e quindi avvertiti dalla popolazione.

TERREMOTO – ORARIO , COMUNE DELL’EPICENTRO E MAGNITUDO

– ore 03.08 (MARCHE — CASTELSANTANGELO SUL NERA, MC) – M2.2

– ore 06.19 (SICILIA — BRONTE, CT) – M2.2

– ore 08.56 (SICILIA — MILO, CT) – M2.1

– ore 10.25 (ABRUZZO — BARETE, AQ) – M2.2

– ore 01.33 (MARCHE — BORGO PACE, PU) – M2.1

(Aggiornamento ore 16)

Articolo di Francesco Ladisa

