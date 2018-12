Meteo Immacolata: perturbazione e forti venti Sabato 8 Dicembre

Sabato 8 Dicembre, festa dell’Immacolata concezione, sarà per molti una giornata in cui approfittare per fare delle uscite fuori porta o più semplicemente una passeggiata all’aperto.

Le condizioni meteo, tuttavia, potrebbero essere non proprio favorevoli su buona parte della penisola. Infatti una perturbazione nord-atlantica si avvicinerà all’Italia, transitando fra l’area balcanica e le regioni adriatiche, guastando il tempo su diverse regioni.

Il tempo previsto l’8 Dicembre

Nella giornata di Sabato 8 Dicembre avremo quindi un peggioramento atmosferico per effetto di questa veloce perturbazione: rovesci e locali temporali interesseranno le regioni adriatiche, in particolar modo Marche e Abruzzo, e il Meridione, specialmente Puglia, Campania e Calabria. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi sul medio versante adriatico già dalla tarda mattinata e in generale non risulteranno comunque troppo intensi e a carattere persistente.

Il passaggio di questa perturbazione produrrà però un altro effetto, ovvero un netto rinforzo della ventilazione. Intensi venti di Maestrale si attiveranno sulle regioni centro-meridionali e soprattutto sul Tirreno. Le zone maggiormente colpite saranno la Sardegna e la fascia appenninica centro-meridionale, dove potranno verificarsi raffiche di vento fino a 60-80 km/h.

