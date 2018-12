Meteo Protezione Civile domani: veloce perturbazione, rovesci e temporali soprattutto al centro-sud

Nella giornata di domani avremo un veloce passaggio perturbato, che interesserà principalmente le regioni adriatiche ed il Sud Italia. Vediamo il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Sabato 8 Dicembre 2018

Precipitazioni: da isolate a sparse, su Lombardia orientale, Triveneto, Emilia-Romagna, Toscana settentrionale e orientale, Marche, Umbria, Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania, settori settentrionali e tirrenici della Basilicata, Puglia settentrionale e settori tirrenici della Calabria, prevalentemente concentrate nelle prime ore della giornata specie sulle citate regioni centro-settentrionali, con quantitativi cumulati deboli, generalmente più significativi su Friuli Venezia Giulia, pianura veneta, Romagna, Marche centro-settentrionali, Toscana nord-orientale, Umbria orientale, settori orientali e meridionali del Lazio e sui settori tirrenici del Meridione peninsulare, ove i fenomeni potranno localmente assumere anche carattere di rovescio o temporale.

Nevicate: nelle primissime ore della giornata sui settori alpini e prealpini centro-orientali al di sopra dei 1200-1400 m, in calo fino ai 1000 m sui settori di confine, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime al Centro-Sud peninsulare in sensibile rialzo nei valori mattutini, in sensibile diminuzione in quelli serali.

Venti: forti nord-occidentali su tutte le regioni centro-meridionali, con rinforzi di burrasca sulla Sardegna, specie sui settori occidentali e settentrionali dell’isola, e più momentaneamente al primo mattino sui litorali tirrenici centrali, nel pomeriggio su quelli adriatici centrali e in serata sulla Puglia; di burrasca o burrasca forte sud-occidentali, in rotazione da nord-ovest, lungo tutta la dorsale appenninica, con raffiche fino a tempesta sui crinali toscani e campani; inizialmente forti o di burrasca settentrionali sui settori alpini occidentali, con raffiche di Foehn nelle valli adiacenti, in attenuazione.

Mari: agitati il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e il Tirreno meridionale; molto mossi i restanti bacini occidentali e lo Ionio, fino a temporaneamente agitato il Tirreno centrale; da molto mosso a temporaneamente agitato l’Adriatico centro-meridionale.







Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte