Meteo : nucleo freddo artico verso il sud. Temporali, grandinate e “neve tonda” nelle prossime ore

La prima vera incursione fredda invernale della stagione sta raggiungendo la nostra penisola e sta scaturendo, in queste ore, i primi intensi fenomeni sulle regioni del centro-sud. In particolare sono Molise, Abruzzo, Puglia e Calabria le regioni maggiormente colpite da rovesci e temporali, mentre il calo termico sta interessando praticamente tutta Italia. Eloquente la fortissima grandinata, mista a neve tonda, che ha imbiancato Polignano a Mare.

Il responsabile di questo guasto del tempo è un nucleo di aria fredda di origine artica che proprio in queste ore sta attraversando il mar Adriatico ed è pronto a gettarsi totalmente sulla nostra penisola : i temporali e i venti freddi delle ultime ore sono stati causati infatti solo dal “fronte freddo” della perturbazione artica, mentre il nucleo più freddo e instabile deve ancora toccare l’Italia. Il suo arrivo è atteso tra la tarda sera di oggi e domani mattina e coinvolgerà principalmente Molise, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia settentrionale. Cieli sereni su tutto il nord e sul versante tirrenico.

Dunque l’instabilità proseguirà anche nelle prossime ore sino a domani su gran parte del sud e nel frattempo avremo un ulteriore calo delle temperature : il freddo si farà sentire ovunque e ciò permetterà l’arrivo della neve sin sui 600-700 metri di quota. Più in basso, in caso di fenomeni intensi e temporali, saranno possibili grandinate ed episodi di “neve tonda”, meglio nota come “graupeln”, esattamente come quella avvenuta oggi su Polignano a Mare. Questi episodi di grandine e neve tonda sono causati dall’ingresso dell’aria molto fredda oltre i 5000 metri di altitudine (addirittura fino a -32°C) che sarà capace di generare intensi moti convettivi.

Le temperature sono attese in calo sensibile anche al nord specie grazie ai cieli sereni : nella notte le minime si porteranno diffusamente attorno allo zero e localmente anche sotto!

La forte grandinata tra Polignano a Mare e Monopoli (BA) sulla SS16 :







Articolo di Raffaele Laricchia

