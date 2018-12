Meteo oggi: inizia il calo termico, piogge sulle adriatiche

Meteo oggi – La perturbazione a carattere freddo annunciata in questi giorni è giunta sull’Italia. A partire da oggi assisteremo ad un sensibile calo termico, ventilazione settentrionale ma poche piogge.

Nel dettaglio, in queste ore le condizioni atmosferiche risultano stabili e soleggiate su gran parte del territorio italiano e in particolar modo al Centro Nord. Qualche nube in più interessa il Nord Est, mentre rovesci e locali temporali stanno interessando Puglia meridionale e Calabria tirrenica. Tra la mattinata e il primo pomeriggio la situazione atmosferica tenderà a peggiorare su: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria tirrenica. Deboli piogge anche in Sicilia tirrenica. In serata la situazione rimarrà pressoché invariata, attese nevicate anche sui rilievi alpini.

La ventilazione risulterà moderata-forte dai quadranti settentrionali, i mari mossi o molto mossi, temperature in calo con possibilità di gelate in Pianura Padana e nelle principali valli del centro. Potrebbe interessarti la tendenza per Dicembre o per l’Inverno di InMeteo sotto riportata. TENDENZA PER DICEMBRE| TENDENZA PER L’INVERNO



Articolo di Luca Mennella



