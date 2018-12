Meteo Protezione Civile domani: freddo ma generalmente stabile

Nel corso di domani avremo condizioni meteo generalmente stabili sulla penisola. Locali rovesci potranno interessare ancora il basso versante Adriatico (Puglia). Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Martedì 11 Dicembre 2018

Precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui versanti adriatici della Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale diminuzione, più sensibile nei valori minimi e sulle regioni peninsulari, specie al Centro-Nord anche con valori bassi.

Venti: inizialmente forti nord-occidentali su isole maggiori, Puglia meridionale e settori ionici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale, in attenuazione.

Mari: da molto mossi ad agitati, con moto ondoso in graduale attenuazione, il Mare e il Canale di Sardegna, il Tirreno meridionale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio; molto mosso l’Adriatico meridionale.



Articolo di Francesco Ladisa



SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte