Meteo Protezione Civile: il bollettino per oggi, 10 Dicembre

La giornata odierna sarà caratterizzata da condizioni di variabilità e instabilità all’estremo Sud, mentre sul resto del territorio il tempo sarà generalmente stabile. Clima secco e freddo.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo oggi Lunedì 10 Dicembre 2018

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici di Calabria centro-meridionale e Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati moderati;

– isolate su resto di Calabria e Sicilia tirrenica e nord-orientale, sui settori adriatici di Abruzzo meridionale e Molise, su Puglia (ad eccezione del tarantino) e Basilicata settentrionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderati sulla Puglia garganica.

Nevicate: al di sopra degli 800-1000 m sui settori alpini di confine, con apporti al suolo da deboli a localmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile aumento sulla Pianura Padana; in sensibile diminuzione nei valori serali su tutte le regioni.

Venti: da burrasca a burrasca forte nord-occidentali su isole maggiori e Calabria centro-meridionale; forti, con raffiche di burrasca, sui restanti settori costieri peninsulari e sulla Liguria; forti o di burrasca settentrionali sui settori alpini con raffiche di Foehn nelle valli e zone di pianura; tendenza all’attenuazione nella seconda parte del giorno.

Mari: inizialmente molto mosso l’Adriatico e da agitati a molto agitati i restanti bacini, tutti in graduale attenuazione nella seconda parte del giorno.







Articolo di Francesco Ladisa

