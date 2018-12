Meteo oggi: calo termico, ancora piogge e rovesci di neve tonda

Meteo – La perturbazione artica tanto annunciata nel corso degli ultimi giorni, è arrivata sull’Italia apportando un sensibile calo termico, accompagnato da fenomeni di instabilità soprattutto sul Medio e basso adriatico e al Sud Italia.

Attualmente le condizioni atmosferiche risultano instabili su: Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria. Su queste regioni non si escludono: temporali, forti colpi di vento e rovesci di neve tonda (graupel). Più stabile e soleggiato al Nord e lungo le regioni tirreniche dove si registrano le prime intense gelate a causa dell’inversione termica. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, tuttavia è attesa un’intensificazione dei fenomeni soprattutto tra Marche e Abruzzo. Attese deboli piogge e isolati rovesci sulla Sicilia Occidentale. Migliora in Puglia. Tra sera e notte, le condizioni atmosferiche tenderanno a tornare instabili su Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria tirrenica.

In nottata non si escludono forti gelate in Pianura Padana e principali valli del Centro. Ventilazione intensa dai quadranti settentrionali, mari mossi o molto mossi. Temperature in ulteriore calo, in particolar modo al Nord Est e lungo le regioni adriatiche. Potrebbe interessarti anche:



Articolo di Luca Mennella



SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte