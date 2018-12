Meteo oggi: risveglio gelido, temperature diffusamente sotto zero

Meteo oggi – Complice l’inversione termica, questa mattina il risveglio è risultato gelido per gran parte delle regioni del territorio italiano.

Si registrano valori diffusamente sotto zero su gran parte del Centro Nord e delle zone interne del Sud Italia. Gelate intense soprattutto in Pianura Padana e nelle pianure di Toscana, Umbria e Lazio. Attualmente le condizioni atmosferiche si presentano stabili e soleggiate su gran parte del territorio italiano ad eccezione del golfo ligure, della Sardegna e della Sicilia dove è segnalata una modesta copertura nuvolosa. Possibili piogge e rovesci in Puglia e in particolar modo sul Gargano e nel Brindisino. Nel corso del pomeriggio una nuova perturbazione si avvicinerà all’Italia apportando deboli piogge su: Liguria, Nord Sardegna e Sicilia.

In serata le deboli precipitazioni si espanderanno ed andranno ad interessare anche Calabria, Basilicata tirrenica e Campania. Potrebbe interessarti anche:



Articolo di Luca Mennella



