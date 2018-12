Meteo oggi: maltempo, attese nevicate in pianura al Nord

Meteo oggi – Una nuova perturbazione atlantica sta apportando fenomeni di instabilità diffusa sui territori italiani. Vediamo cosa aspettarci per la giornata odierna.

Attualmente le condizioni meteorologiche risultano instabili su gran parte del territorio italiano e in particolar modo lungo le regioni del medio-alto adriatico, al Nord Est, e a macchia di leopardo sulle isole e sul basso tirreno. Nel corso del pomeriggio, la situazione tenderà a migliorare sulle regioni adriatiche del centro, mentre tenderà a peggiorare su: Sardegna, Lazio, Basilicata, Campania, Calabria. Peggiora anche sull’Emilia Romagna dove sono attese deboli e moderate nevicate fino al piano. In serata la situazione tenderà a migliorare ulteriormente lungo le regioni adriatiche, mentre permane instabile su Lazio, bassa Toscana, Campania e Sardegna. Peggiora ulteriormente su Emilia Romagna e basso Veneto dove non si escludono moderate nevicate fino al piano.

Le temperature risulteranno in aumento al Centro-Sud, stabili o in lieve calo al Nord. Ventilazione occidentale e mari prevalentemente mossi.



Articolo di Luca Mennella



