Meteo oggi: maltempo e abbondanti nevicate sui monti

Meteo oggi – Una nuova perturbazione ha generato un vivace minimo barico sul Mediterraneo occidentale. Questo apporterà maltempo e precipitazioni abbondanti su diverse regioni del territorio. Vediamo quali.

Attualmente le condizioni meteorologiche risultano instabili su: Sardegna, Campania, Lazio, Umbria, Marche, bassa Emilia, Abruzzo e Molise. Su queste regioni si registrano piogge, rovesci e forti nevicate al di sopra dei 1400 metri di quota. Nel corso del primo pomeriggio il maltempo continuerà ad interessare le zone appena indicate. Peggiora anche su Sicilia Occidentale, possibilità di isolati rovesci in Puglia meridionale. Tra sera e notte, complice uno spostamento del minimo barico in direzione delle regioni meridionali assisteremo ad un peggioramento più marcato su: Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Continuano le piogge e i rovesci su Campania, Lazio, Marche, Abruzzo e Molise.

Temperature in sensibile calo al Centro Nord a partire dalla serata. Mari mossi o molto mossi. Ventilazione meridionale in rotazione dal pomeriggio a settentrionale. Potrebbe interessarti anche:



Articolo di Luca Mennella



