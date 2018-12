Nuova perturbazione in arrivo: neve al Nord Mercoledì 19

Perturbazione atlantica su cuscino freddo: maltempo e neve fino a bassa quota Mercoledì al Nord-Ovest

Un nuovo peggioramento avrà luogo domani sull’Italia a cominciare dalle regioni nord-occidentali, per merito di una perturbazione di origine atlantica.

Il freddo accumulato in questi giorni, responsabile del cosiddetto “cuscino padano”, giocherà un ruolo fondamentale per la caduta della neve fino a quote basse sulle regioni del Nord. Dopo le nevicate di Domenica che hanno interessato principalmente l’Emilia Romagna fino in pianura e il centro Italia a quote collinari, sarà la volta del Nord-Ovest.

La perturbazione in arrivo domani apporterà infatti precipitazioni diffuse fra Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, in estensione alla Lombardia. Le temperature rigide nei bassi strati atmosferici favoriranno nevicate fino in pianura o a quote prossime al piano fra Piemonte e Lombardia occidentale.

I fiocchi bianchi potranno interessare anche le città di Torino e Milano, in particolare il capoluogo piemonte a partire dal pomeriggio-sera di Mercoledì, dove ci attendiamo al più qualche centimetro di neve (più probabile neve mista a pioggia su Milano). Nevicate anche abbondanti interesseranno invece i settori alpini ed in generale il basso Piemonte, con Cuneo che potrà accumulare anche 5-10 centimetri di neve.

Sulla Liguria invece la neve cadrà a quote collinari e montuose. La perturbazione si estenderà entro la notte anche al Nord-Est e al Centro, con piogge in pianura e nevicate in montagna.

Articolo di Francesco Ladisa

