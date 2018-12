Meteo Protezione Civile domani: debole instabilità sui settori tirrenici

La giornata di domani trascorrerà all’insegna del tempo generalmente stabile, salvo debole instabilità attesa sulle regioni tirreniche peninsulari.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Sabato 22 Dicembre 2018

Precipitazioni: isolate, su Liguria di Levante, settori appenninici della Toscana, Umbria, Lazio, settori costieri della Campania e Calabria tirrenica, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati sui settori appenninici della Toscana.

Visibilità: nottetempo e fino al mattino nebbie diffuse sulle aree pianeggianti del Nord e localmente sulle zone interne del Centro.

Temperature: minime in sensibile aumento al Centro-Nord; massime in locale sensibile aumento al Nord.

Venti: forti occidentali su Liguria di Levante e coste di Toscana e Lazio; forti con rinforzi di burrasca sull’Appennino centro-settentrionale. Tendenti a forti occidentali in serata sulla Sicilia.

Mari: da molto mosso ad agitato il Mar Ligure; molto mossi i restanti bacini occidentali e lo Stretto di Sicilia.

Articolo di Francesco Ladisa



