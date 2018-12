Eruzione del Krakatoa : tsunami devastante colpisce l’Indonesia, vittime e feriti

Un disastro naturale ha improvvisamente colpito l’Indonesia, precisamente le coste attorno allo stretto della Sonda tra Giava e Sumatra : il Krakatoa è tornato ad eruttare causando, di riflesso, un potentissimo tsunami che ha investito i litorali causando distruzione e vittime.

L’onda anomala è stata generata probabilmente da frane sottomarine a seguito dell’Anak Krakatau, giovane vulcano, legato al Krakatoa che già qualche mese va era stato responsabile di una forte eruzione ma non distruttiva. Questa nuova eruzione, avvenuta nella tarda serata italiana, tarda notte in Indonesia, ha dato origine ad uno tsunami distrutto che localmente ha raggiunto i 20 metri di altezza. Lo tsunami ha investito in pieno decine e decine di case e alberghi.

VIDEO durante un concerto, l’arrivo dello tsunami (VEDI QUI) >>>

Stando agli ultimissimi aggiornamenti sono almeno 168 i morti, mentre oltre 700 i feriti, ma sono numeri momentanei destinati a salire. Decine di edifici sono stati letteralmente spazzati via dall’onda anomala sulle spiagge meridionali di Sumatra e la punta occidentale di Java. Sono decine anche i dispersi. Colpita pesantemente la città di Cilegon.

L’eruzione del Krakatoa, se non vedi clicca qui >>

Prime immagini dello tsunami :

Tsunami hits Indonesia after Krakatoa eruption! 😮😢 Pubblicato da Extreme Weather su Sabato 22 dicembre 2018





Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte