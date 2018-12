Etna in eruzione : disagi all’aeroporto di Catania Fontanarossa, voli dirottati

L’improvvisa eruzione dell’Etna avvenuta oggi 24 dicembre 2018 ha causato non pochi disagi nel catanese : oltre alla pioggia di cenere su gran parte dei centri abitati situati ad est del vulcano, sono caduti anche numerosi lapilli che in alcuni casi hanno provocato qualche locale danno. Come se non bastasse si sono presentati forti disagi nel traffico aereo : dalle ore 14.00 è chiuso lo spazio aereo dell’Aeroporto di Catania, come comunicato dall’Unità di Crisi.

In particolare, secondo il comunicato, gli aerei non potranno atterrare all’aeroporto di Catania Fontanarossa e dovranno essere dirottati su altri scali mentre tutti gli aeromobili in sosta attualmente sul piazzale potranno partire se in concomitanza di condizioni favorevoli al decollo. L’aerostazione di Catania resta aperta al pubblico e sarà dunque possibile effettuare i check-in per l’imbarco. I passeggeri dovranno necessariamente verificare lo stato del proprio volo contattando le proprie compagnie in quanto potrebbero esserci forti ritardi, dirottamenti (a Palermo) o addirittura voli cancellati.

Lapilli su Zafferana Etnea, foto di Tiziana Lo Monaco Cenere su Giarre, foto di Rosario Tuccio Foto di Laura Ragusa Foto di Laura Ragusa Foto di Laura Ragusa Foto di Laura Ragusa Foto di Gianpaolo Salmeri Prev 1 of 9 Next

A partire dalle ore 15.00 è stato riaperto un settore dello spazio aereo che permetterà l’arrivo di 4 aerei all’ora.

Insomma una vigilia di Natale decisamente movimentata per coloro che stavano rientrando a Catania, sperando che si risolva tutto per il meglio!



Articolo di Raffaele Laricchia



SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte