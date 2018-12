Sicilia : netta scossa di terremoto ed esplosioni sull’Etna – eruzione in atto

Attività sismica in repentino aumento sull’Etna nel corso di questa vigilia di Natale. Le ultime ore risultano piuttosto movimentate in quanto sono state registrate diverse scosse di terremoto con epicentro il cratere del vulcano siciliano, alcune delle quali di moderata entità e ben avvertite dalla popolazione. In particolare spicca su tutte la scossa delle 12.01 che ha raggiunto la magnitudo 3.9 sulla scala richter con ipocentro a solo 1 km di profondità. Il sisma è stato nettamente avvertito nel catanese sino a Catania città.

Oltre alle scosse di terremoto, segno inconfondibile dell’incremento dell’attività vulcanica, sono in atto anche esplosioni sul vulcano : sono visibili alte colonne di fumo e cenere da diversi chilometri di distanza. Boati percepiti chiaramente alle pendici dell’Etna.

Epicentro del sisma M3.9 delle 12.01 :

Ecco alcune immagini che arrivano da Trecastagni (CT), scattate da Laura Ragusa :



