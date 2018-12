Auguri per Santo Stefano: immagini da scaricare e condividere gratis

Nella giornata del 26 Dicembre, successiva al Santo Natale, si celebra Santo Stefano.

In questa pagina troverete diverse che potrete scaricare e condividere per fare gli auguri a chi porta il nome Stefano, o semplicemente per fare gli auguri di una serena giornata di Santo Stefano, festività cristiana celebrata dalla Chiesa cattolica per ricordare Stefano protomartire, ovvero il primo martire del cristianesimo secondo il Nuovo Testamento.







Articolo di Francesco Ladisa

