Forte terremoto in Sicilia : scossa nel cuore della notte sull’Etna, paura a Catania. Si temono danni

Continua a tremare la Sicilia orientale dove l’Etna è un grande fermento e in eruzione da quasi due giorni. La caratteristica principale di questa attività vulcanica è l’accentuata attività sismica, caratterizzata da centinaia di scosse di terremoto alcune delle quali anche intense. Una nuova scossa di terremoto, la più intensa della sequenza, è stata chiaramente avvertita oggi 26 dicembre 2018, esattamente alle 03.19, su tutta la Sicilia orientale.

Stando ai dati giunti dall’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo 4.8 sulla scala richter con ipocentro fissato a sol0 1 km di profondità. Epicentro localizzato esattamente alle pendici orientali dell’Etna, tra Trecastagni e Acireale, esattamente su Viagrande, dove già alle 01.09 era stata avvertita una scossa di magnitudo 3.3 sulla scala richter. Epicentro ad appena 13 km da Catania.

La scossa è stata fortemente avvertita in tutto il catanese, ma soprattutto alle pendici dell’Etna a causa dell’ipocentro estremamente superficiale. La terra ha tremato per diversi secondi in maniera sostenuta tanto che si temono anche dei danni. Paura anche a Catania dove molte persone sono scese per strada. Sisma avvertito anche nel messinese tirrenico, a Enna e a Siracusa.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km :

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Viagrande CT 2 8563 8563 Trecastagni CT 2 10910 19473 Aci Sant’Antonio CT 3 17984 37457 Aci Bonaccorsi CT 3 3524 40981 Pedara CT 4 14102 55083 Aci Catena CT 4 29851 84934 San Giovanni la Punta CT 5 23060 107994 Valverde CT 5 7840 115834 Acireale CT 6 52622 168456 Tremestieri Etneo CT 6 20589 189045 San Gregorio di Catania CT 7 11966 201011 Nicolosi CT 7 7463 208474 Mascalucia CT 7 31958 240432 Sant’Agata li Battiati CT 8 9479 249911 Gravina di Catania CT 8 25838 275749 Santa Venerina CT 8 8592 284341 Zafferana Etnea CT 8 9517 293858 Aci Castello CT 9 18723 312581 San Pietro Clarenza CT 9 7743 320324 Camporotondo Etneo CT 11 5023 325347 Milo CT 11 1087 326434 Belpasso CT 12 28108 354542 Catania CT 14 314555 669097 Giarre CT 14 27659 696756 Sant’Alfio CT 14 1582 698338 Misterbianco CT 14 49410 747748 Ragalna CT 14 3924 751672 Riposto CT 15 14838 766510 Motta Sant’Anastasia CT 17 12116 778626 Mascali CT 17 14282 792908 Paternò CT 18 48228 841136 Santa Maria di Licodia CT 19 7641 848777



Articolo di Raffaele Laricchia



