Terremoto Sicilia, Catania: Autostrada chiusa, danni allo svincolo di Acireale

Terremoto Sicilia, Catania – La scossa di magnitudo 4.8 avvenuta nella notte ha generato gravi danni e molta paura in gran parte dei paesi che si trovano alle pendici dell’Etna.

Probabilmente, ma servono conferme, l’evento può esser stato amplificato a causa della forma conica del Vulcano, un pò come successo per il Terremoto di Ischia. Oltre ai danni diffusi, crolli parziali o totali, si segnala la chiusura dell’Autostrada. Nello specifico, la scossa ha provocato un abbassamento a circa sei centimetri del manto stradale in prossimità dell’uscita di Acireale direzione Messina – Catania, mentre un lieve il disallineamento nella corsia opposta. I mezzi provenienti da Messina e in viaggio per Catania attualmente sono costretti ad uscire ad Acireale e rientrarvi sempre dallo stesso casello.

Articolo di Luca Mennella

