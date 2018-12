Terremoto sull’Etna: crolli a Fleri, le immagini dall’elicottero della Polizia

se non visualizzi il video clicca qui

La Polizia di Stato ha diffuso un video girato nella mattinata odierna dove si osservano le immagini dell’eruzione dell’Etna e soprattutto dei danni causati dalla forte scossa di terremoto avvenuta questa notte che si sono verificati a Fleri, dove è crollata l’ex chiesa di Sant’Agata.

Il sisma ha causato danni ingenti come vi abbiamo mostrato in questo articolo precedente e stando agli ultimi aggiornamenti sono 11 le persone rimaste ferite, fortunatamente non in maniera grave. I danni sono davvero ingenti : centinaia di abitazioni hanno subito danni importanti come lesioni vistose, parziali crolli e crepe, per la maggior parte strutte vecchie o fatiscenti.



Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK





Ultime notizie Leggi tutte