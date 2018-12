Valanga sul Monte Bianco, nessun coinvolto

Una valanga si è verificata nella giornata di ieri 26 dicembre, intorno alle 12:10, sul ghiacciaio del Toula, sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco. Il distacco, provocato dal collasso di una cornice di neve, si è verificato a circa 3.400 metri di quota.

Le operazioni di ricerca del Soccorso alpino valdostano sono proseguite per diverse ore ma al termine non è risultata nessuna persona coinvolta. L’area rientra in un itinerario di sci fuoripista ed è frequentata da freerider. Sul posto, oltre al Soccorso alpino valdostano, sono intervenuti l’elicottero del Sav e unità cinofile del Sagf di Entrèves.



Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK





Ultime notizie Leggi tutte