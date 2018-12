Buon capodanno 2019 e felice anno nuovo: immagini/gif per gli auguri da condividere gratis

Arriva la fine del 2018 e l’inizio di un nuovo anno che tutti sperano sia ricco di gioie ed emozioni.

In tantissimi in queste ore si scambieranno messaggi di auguri, utilizzando il proprio smartphone. Ecco allora una serie di immagini, selezionate fra le più carine e divertenti, pensate proprio per fare gli auguri di buon capodanno e di un felice anno nuovo. Alcune contengono frasi e pensieri per chi vuole dedicare un buon proposito per il nuovo anno.

Immagini e GIF per gli auguri di capodanno







Articolo di Francesco Ladisa

