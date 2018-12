Terremoto a Roma : scossa avvertita nella capitale – 30 dicembre 2018, dati INGV

Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi 30 dicembre 2018, esattamente alle 00.52, nel Lazio centrale ed esattamente nella provincia di Roma.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV si è trattato di un sisma di magnitudo 3.2 sulla scala richter con ipocentro localizzato a circa 10 km di profondità. Epicentro individuato esattamente nell’area di Gallicano nel Lazio e Colonna, circa 15-20 km da Roma.

La scossa è stata nettamente avvertita da migliaia di persone tra Roma, Guidonia, San Cesareo, San Gregorio, Monte Comparti, Rocca di Papa, Palestrina, Velletri, Frascati, Monterotondo, Tivoli, Pomezia e tutta l’area dei Castelli Romani. Il silenzio notturno ha certamente influito sulla percezione del sisma, avvertito con tremori e boati per alcuni secondi. Tante persone sono state svegliate dalla scossa nella Capitale e in un raggio di almeno 40 km.

Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km :

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Gallicano nel Lazio RM 4 6334 6334 Colonna RM 4 4287 10621 Zagarolo RM 6 17843 28464 San Cesareo RM 6 15153 43617 Monte Compatri RM 8 11978 55595 Monte Porzio Catone RM 8 8693 64288 Rocca Priora RM 8 11962 76250 San Gregorio da Sassola RM 10 1619 77869 Palestrina RM 10 21672 99541 Poli RM 10 2418 101959 Casape RM 10 744 102703 Castel San Pietro Romano RM 10 902 103605 Frascati RM 11 22087 125692 Tivoli RM 11 56533 182225 Grottaferrata RM 13 20327 202552 Labico RM 13 6379 208931 Rocca di Papa RM 13 17034 225965 Castel Madama RM 14 7399 233364 Cave RM 14 11287 244651 Rocca di Cave RM 14 377 245028 Capranica Prenestina RM 15 351 245379 Marino RM 15 43026 288405 Guidonia Montecelio RM 15 88673 377078 Valmontone RM 16 15959 393037 Pisoniano RM 16 770 393807 Ciampino RM 16 38412 432219 Lariano RM 17 13432 445651 San Polo dei Cavalieri RM 17 2992 448643 Genazzano RM 17 6036 454679 Castel Gandolfo RM 17 8997 463676 Ciciliano RM 17 1336 465012 San Vito Romano RM 17 3273 468285 Marcellina RM 17 7280 475565 Nemi RM 17 1943 477508 Albano Laziale RM 18 41715 519223 Artena RM 19 14276 533499 Sambuci RM 19 925 534424 Ariccia RM 19 19407 553831 Vicovaro RM 19 4019 557850 Cerreto Laziale RM 19 1118 558968 Sant’Angelo Romano RM 19 5018 563986 Fonte Nuova RM 19 32562 596548 Genzano di Roma RM 19 23970 620518 Gerano RM 20 1263 621781

