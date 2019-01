Terremoto centro Italia : scossa avvertita tra Lazio e Abruzzo, gente per strada in diverse città

Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata e avvertita oggi 1 gennaio 2019, esattamente alle 19.38, sull’Italia centrale e precisamente sull’Appennino abruzzese.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV si è trattato di un terremoto di magnitudo 4.2 sulla scala richter con ipocentro fissato a circa 16 km di profondità. Epicentro localizzato esattamente sull’Appennino abruzzese, nell’aquilano, nella zona di Collelongo a pochi chilometri dal confine col Lazio.

Il sisma è stato chiaramente avvertito per alcuni secondi, con tremori e boati, nell’area epicentrale spaventando migliaia di persone. La scossa è stata avvertita in un raggio di oltre 100 km, sino a Roma, Pescara, Latina, Chieti, Teramo, Campobasso, Isernia e L’Aquila stando alle segnalazioni giunte in redazione. Numerose persone sono scese per strada nella Capitale, a Frosinone e in numerosi centri abitati vicini all’epicentro come Sulmona, Avezzano, Tagliacozzo, Sora, Ferentino, Scanno.

Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km :

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Collelongo AQ 3 1233 1233 San Vincenzo Valle Roveto AQ 5 2347 3580 Villavallelonga AQ 6 919 4499 Civita d’Antino AQ 6 979 5478 Morino AQ 8 1448 6926 Balsorano AQ 8 3569 10495 Trasacco AQ 9 6246 16741 Civitella Roveto AQ 11 3268 20009 Luco dei Marsi AQ 12 6079 26088 Ortucchio AQ 12 1860 27948 Lecce nei Marsi AQ 13 1702 29650 Canistro AQ 13 995 30645 Gioia dei Marsi AQ 15 1989 32634 San Benedetto dei Marsi AQ 16 3909 36543 Capistrello AQ 16 5252 41795 Pescosolido FR 17 1555 43350 Bisegna AQ 18 223 43573 Sora FR 18 26144 69717 Filettino FR 19 565 70282 Pescina AQ 19 4133 74415 Campoli Appennino FR 19 1725 76140 Avezzano AQ 20 42515 118655 Collepardo FR 20 968 119623



Articolo di Raffaele Laricchia



