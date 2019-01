Terremoto in Abruzzo, Collelongo : zona ad alto rischio sismico. Mappa dello scuotimento

Capodanno da dimenticare per il centro Italia ed in particolare per aquilano e frusinate dove è stata avvertita distintamente una scossa di terremoto alle 19.38. Come segnalato in questo articolo, il sisma ha raggiunto la magnitudo 4.2 sulla scala richter con ipocentro fissato a circa 16 km di profondità, mentre l’epicentro è stato individuato nella zona di Collelongo, sull’Appennino abruzzese dell’aquilano.

Il sisma è stato nettamente avvertito nell’area epicentrale per alcuni secondi, costringendo numerose persone a riversarsi per strada : migliaia le segnalazioni da Avezzano, Sora e Frosinone, ma non mancano anche da Chieti, Campobasso, Terracina, Isernia, Roma, Teramo, Latina, Pescara, Isola del Liri, Castel di Sangro, Tagliacozzo, Fiuggi, Ferentino, Colleferro, Sulmona e Cassino. Insomma la scossa è stata percepita in una buona fetta dell’Italia centrale, tra Abruzzo, Lazio e Molise, almeno in un raggio di poco superiore ai 100 km.

Eloquente anche la mappa dello scuotimento sismico appena pubblicata dall’INGV, che mostra sin dove la terra è stata scossa dal sisma e la relativa gradazione sulla scala mercalli. Come potete osservare dai colori, non si è andati oltre il quinto grado della scala mercalli, valore che sta ad indicare l’assenza totale di danni. Ricordiamo che secondo la scala mercalli (che misura i danni causati da un terremoto) i primi lievi danni si riscontrato a partire dal sesto grado.

La zona interessata dal sisma è ad alta pericolosità sismica come evidente dalla mappa dell’accelerazione del suolo pubblicata dall’INGV. Tra le numerose intense scosse del passato, spicca il sisma di magnitudo 7.0 che colpì la zona di Avezzano, poco più a nord-ovest di Collelongo, nel 1915 e che causò oltre 30.000 vittime.







Articolo di Raffaele Laricchia

