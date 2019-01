Meteo oggi: irrompe l’aria fredda, attesi forti venti e nevicate

Meteo oggi – Come ampiamente annunciato nei precedenti articoli, nel corso della giornata odierna assisteremo all’irruzione di una saccatura di aria gelida di matrice artica continenforti ventitale. Vediamo cosa aspettarci.

A partire dalla tarda mattinata odierna, un fronte freddo si organizzerà lungo le regioni adriatiche ed apporterà le prime piogge e nevicate fino a quote basse su: sud Marche, Abruzzo, Molise e Nord Puglia. Generalmente stabile e spesso soleggiato al Nord e lungo le regioni tirreniche. Nel corso del pomeriggio la situazione tenderà a peggiorare ulteriormente, in questa fase, un deciso calo termico e forte ventilazione settentrionale accompagneranno le piogge e le nevicate fine a quote molto basse su: Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Piogge anche su Calabria e Sicilia Tirrenica. Tra sera e notte, complice un ulteriore calo termico, le nevicate potranno raggiungere le coste di Marche, Abruzzo e Molise. Fino a 100-200 metri su Puglia e a quote più alte su Sicilia e Calabria meridionale.

Gettando un’occhiata alla giornata di Giovedì 4 Gennaio, si può affermare con sicurezza che le temperature tenderanno a scendere ulteriormente e che le nevicate potranno continuare ad interessare i litorali di Abruzzo, Marche, Molise e Puglia. Non si escludono nevicate fino al piano o lungo i litorali di Napoli, Salerno, Messina e Catania. Maggiori informazioni verranno pubblicate nel corso dei prossimi aggiornamenti.







Articolo di Luca Mennella

