Meteo : vasto flusso gelido in movimento verso l’Italia, tanta neve in arrivo!

Ormai ci siamo : ve ne abbiamo tanto parlato negli ultimi giorni, l’Italia centro-meridionale si appresta a vivere una notevole fase fredda e nevosa, la prima (e forse non ultima) che inaugurerà il nuovo anno. Una vasta massa d’aria d’estrazione artico/continentale, proveniente dalla Scandinavia, sta valicando in questi minuti i Balcani e si appresta ad attraversare il mar Adriatico dove già troviamo una vasta distesa di nubi basse.

I venti gelidi provenienti da nord stanno spingendo verso l’Italia aria molto fredda situata sui Balcani e proprio questo primo flusso freddo, che sta traboccando sull’Adriatico, sta permettendo lo sviluppo di un fronte freddo piuttosto marcato che a breve coinvolgerà molte regioni centro-meridionali. In particolare a breve avremo piogge e locali temporali su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia (tra pomeriggio e sera). Nel frattempo crolleranno anche le temperature, favorendo quindi le prime nevicate a quote basse sulle regioni adriatiche. Si intensificherà sensibilmente anche il vento di tramontana su tutto il centro-sud, sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale dove avremo raffiche fino a 70-80 km/h.

Eloquente lo scatto satellitare delle 12.15 che mostra l’avanzata del fronte freddo verso il centro-sud :

La parte più attiva della perturbazione, quella più gelida a tutte le quote, giungerà tra domani e venerdì e permetterà l’arrivo della neve anche lungo le coste adriatiche e a bassissima quota sul Meridione. Inoltre non escludiamo l’arrivo di temporali di neve per via degli estremi contrasti termici all’arrivo del nucleo maggiormente gelido (VEDI QUI).

Il nord Italia così come il lato tirrenico dal Lazio il su saranno interessate da aria più secca che favorirà cieli sereni ma allo stesso tempo anche clima piuttosto rigido nei prossimi giorni.





Sulle zone che saranno coinvolte dalle nevicate ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita qui >>



Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte