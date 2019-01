Astronomia: sonda cinese atterrata oggi sulla faccia noscosta della Luna

Astronomia – Nuovo primato nel campo dell’astronomia, oggi 3 Gennaio 2013, una sonda cinese è atterrata per la prima volta sulla faccia nascosta della Luna.

La sonda cinese Chang’e-4 lanciata il 7 Dicembre è finalmente atterrata alle 10:26 locali (le 3:26 in Italia) sulla faccia nascosta della Luna. Effettuare l’atterraggio sul lato nascosto della Luna è particolarmente difficile non solo per le difficoltà di comunicazione con la Terra ma anche a causa della diversa e più accidentata superifice lunare. Questa, a causa dei più frequenti impatti meteorici, è molto più accidentata rispetto alla faccia rivolta verso il nostro pianeta e trovare un luogo pianeggiante non è semplice.

Nel futuro prossimo la Cina prevede il lancio di altre due sonde: la Chang’e-5 entro l’anno prossimo e successivamente la Chang’è-6 entro il 2020. Queste due ultime sonde dovranno prelevare rocce e suolo lunare e riportarlo sulla terra.



Articolo di Luca Mennella



SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte