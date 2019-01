Scossa di terremoto intensa in Albania: avvertita fino in Salento

Una scossa di terremoto piuttosto intensa si è verificata poco fa, esattamente alle ore 20.27, nell’area meridionale dell’Albania. La scossa, secondo le prime rilevazioni del centro sismico euro-mediterraneo, è stata di magnitudo 4.7 sulla scala Richter, ed ha avuto epicentro a 13 km da Himarè, nel sud dell’Albania.

Il terremoto è stato avvertito lievemente fino in Puglia, in particolare nel basso Salento e fra le province di Brindisi e Lecce. Non si segnalano comunque danni a cose o persone.

Ipocentro del sisma stimato attorno ai 10 km (dati non definitivi).

Articolo di Francesco Ladisa



