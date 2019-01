Meteo Gennaio: freddo e neve, attesa nuova perturbazione artica

Meteo Gennaio – A differenza degli ultimi anni, la mensilità di Gennaio ha deciso di mostrarci il suo volto più freddo e nevoso. Infatti i principali modelli matematici già mostrano scenari freddi e nevosi per la prossima settimana. Vediamo nel dettaglio cosa aspettarci.

Secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, attorno alla giornata di Mercoledì 9 Gennaio, una nuova ed intensa perturbazione artica potrà irrompere sul Mediterraneo centrale apportando una nuova ondata di freddo e neve su molte regioni del territorio nazionale. Le zone che verranno maggiormente coinvolte dalle precipitazioni risultano ancora una volta quelle del Centro Sud ed in particolar modo delle regioni adriatiche. Su queste zone, la neve potrà tornare a cadere abbondante fino a quote basse o molto basse. Il tutto sarà accompagnato da un sensibile calo termico e ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.

Dato che in queste situazioni i modelli matematici “faticano” ad inquadrare correttamente la situazione prevista, per maggiori dettagli non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.



Articolo di Luca Mennella



