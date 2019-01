Meteo : ultime residue nevicate oggi in Puglia e Sicilia, gran freddo ovunque

Sta giungendo al termine la forte ondata di freddo e neve che ha coinvolto il centro-sud, ma principalmente le regioni del medio-basso Adriatico, la Basilicata e la Sicilia. Numerose località, anche marittime, sono state imbiancate dalla neve come raramente succede al Meridione. Eloquenti le nevicate avvenute in Puglia e anche in Sicilia.

Ora la situazione è in via di miglioramento grazia al rinforzo dell’alta pressione da ovest che sta spazzando via le correnti gelide artiche verso est. Nel corso della giornata di oggi, 5 gennaio 2019, avremo ancora residue note di instabilità su Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia (specie su Salento, messinese, catanese e palermitano) con nevicate deboli fino a bassissima quota. Già nel pomeriggio il tempo è destinato a migliorare ovunque!

Sul resto d’Italia nulla da segnalare, avremo prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve aumento su tutta Italia nei valori massimi, possibili gelate nella notte al nord e anche sulle zone interne del centro-sud specie dove sono presti ampie aree innevate, le quali contribuiscono ad abbassare la temperatura tramite effetto albedo e inversioni termiche.







Articolo di Raffaele Laricchia

