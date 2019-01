Scossa di terremoto in Campania, avvertita in molti comuni. I dettagli dall’INGV.

Una lieve scossa di terremoto magnitudo 2.7 sulla scala Richter si è verificata alle ore 22.15 di oggi in Campania.

Secondo le rilevazioni dell’INGV, la scossa ha avuto epicentro a 1 km di distanza da Forchia, in provincia di Benevento. Seppur non intenso e di breve durata, il terremoto è stato avvertito distintamente attorno all’epicentro, in particolare nel raggio dei 10-15 km. L’area interessata è infatti densamente popolata.

Il tremore è stato avvertito fra le province di Benevento, Caserta, Napoli e Avellino. Numerose segnalazioni sono giunte anche dai comuni più orientali della provincia napoletana.

La scossa si è verificata a una profondità di circa 6 km (ipocentro).

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Forchia BN 1 1235 1235 Arpaia BN 2 1992 3227 Arienzo CE 4 5365 8592 Airola BN 4 8195 16787 Paolisi BN 4 2072 18859 Moiano BN 4 4094 22953 Bucciano BN 5 2100 25053 San Felice a Cancello CE 5 17568 42621 Rotondi AV 6 3591 46212 Santa Maria a Vico CE 6 14022 60234 Sant’Agata de’ Goti BN 6 11216 71450 Durazzano BN 7 2230 73680 Cervinara AV 8 9658 83338 Roccarainola NA 8 7082 90420 Bonea BN 8 1448 91868 Cicciano NA 9 12906 104774 Cervino CE 9 5031 109805 Camposano NA 9 5333 115138 Montesarchio BN 10 13500 128638 Tufino NA 10 3776 132414 Comiziano NA 10 1814 134228 Valle di Maddaloni CE 11 2742 136970 Avella AV 11 7890 144860 Cimitile NA 11 7280 152140 San Martino Valle Caudina AV 11 4884 157024 Sperone AV 12 3706 160730 Casamarciano NA 12 3289 164019 Maddaloni CE 12 39166 203185 Dugenta BN 12 2798 205983 Baiano AV 12 4718 210701 Nola NA 13 34431 245132 Tocco Caudio BN 13 1508 246640 Frasso Telesino BN 13 2318 248958 Sirignano AV 13 2933 251891 Melizzano BN 14 1858 253749 San Vitaliano NA 14 6461 260210 Quadrelle AV 14 1865 262075 Visciano NA 14 4454 266529 Campoli del Monte Taburno BN 14 1546 268075 Marigliano NA 14 30157 298232 San Paolo Bel Sito NA 14 3513 301745 Scisciano NA 14 5994 307739 Saviano NA 15 15982 323721 Mugnano del Cardinale AV 15 5373 329094 Pannarano BN 15 2130 331224 Mariglianella NA 15 7787 339011 Cautano BN 15 2044 341055 San Marco Evangelista CE 16 6532 347587 Apollosa BN 16 2658 350245 Liveri NA 16 1607 351852 Roccabascerana AV 16 2354 354206 Limatola BN 16 4073 358279 Marzano di Nola AV 16 1727 360006 Brusciano NA 16 16466 376472 San Nicola la Strada CE 17 22448 398920 Castel Morrone CE 17 3858 402778 Acerra NA 17 59573 462351 Castel Campagnano CE 17 1581 463932 Solopaca BN 17 3820 467752 Caserta CE 17 76326 544078 Castello di Cisterna NA 17 7869 551947 Pago del Vallo di Lauro AV 17 1830 553777 Pietrastornina AV 18 1553 555330 Foglianise BN 18 3385 558715 Vitulano BN 18 2944 561659 Arpaise BN 18 761 562420 Castelpoto BN 18 1254 563674 Domicella AV 19 1862 565536 Carbonara di Nola NA 19 2429 567965 Pomigliano d’Arco NA 19 39922 607887 Sant’Angelo a Scala AV 19 730 608617 Casagiove CE 19 13651 622268 Amorosi BN 19 2797 625065 Recale CE 19 7773 632838 Capodrise CE 19 10094 642932 Ceppaloni BN 19 3415 646347 San Leucio del Sannio BN 19 3106 649453 Marcianise CE 19 39803 689256 Palma Campania NA 19 15978 705234 Taurano AV 20 1546 706780 Telese Terme BN 20 7486 714266 San Gennaro Vesuviano NA 20 11966 726232 Lauro AV 20 3509 729741



Articolo di Francesco Ladisa



