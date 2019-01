Amatrice sommersa dalla neve: la foto che gira sui social è una “fake news”

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell’ondata di freddo e neve che ha colpito anche le aree appenniniche del Centro Italia, dove sorgono le strutture d’emergenza per i terremotati.

La situazione, con le nevicate abbondanti e le temperature rigide che perdurano da settimane, non è sicuramente delle più rosee nella zona di Amatrice e dintorni, dove tante persone dormono in casette di legno e strutture temporanee costruite dopo il devastante terremoto del 2016 per ospitare gli sfollati.

La situazione non è però così grave come si evincerebbe invece in questa foto. Un’immagine che nelle ultime ore è circolata diffusamente sui social network e soprattutto su Facebook, spacciata per una fotografia della situazione attuale di Amatrice.

La foto non è assolutamente di Amatrice, ma è stata fatta in questi ultimi giorni in Libano, nei pressi di un campo di rifugiati di guerra. In queste aree si sono verificate pesanti nevicate che hanno creato disagi, danni e anche una vittima.

Dunque, una “fake news” a tutti gli effetti, alimentata dal gran numero di condivisioni degli utenti in rete.

Fonti:

🔸Middle Est Eye: bit.ly/2st6ZX7

🔸Nawal Mdallaly: bit.ly/2AChgVe







Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte