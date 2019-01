Arriva la spettacolare eclissi di luna totale. Il 21 Gennaio la luna nell’ombra terrestre.

Nuovo spettacolo nei cieli italiani fra qualche giorno. Gennaio regalerà infatti l’affascinante fenomeno dell’eclissi totale di luna, che sarà visibile anche nel nostro Paese.

L’evento avverrà il 21 Gennaio 2019 e avrà una durata importante: lo si potrà osservare da Nord a Sud ad occhio nudo, naturalmente condizioni meteo permettendo (al momento siamo troppo in là per fare una previsione affidabile).

L’eclissi si verificherà da noi in un orario non particolarmente comodo, in quanto avverrà durante la notte (fra 20 e 21 Gennaio) e le prime ore del mattino. Già a partire dalle ore 3 e 36, si potrà assistere all’inizio del fenomeno, quando scatterà il primo contatto in penombra. L’ultimo contatto in penombra avverrà alle ore 8,50 del mattino. Durante l’eclissi, la Luna passerà attraverso l’ombra della Terra, assumendo la tipica tonalità rossa dovuta alla rifrazione con l’atmosfera terrestre.

Questi saranno gli orari delle varie fasi dell’evento:

P1 = 03h 36m : primo contatto penombra

= 03h 36m : primo contatto penombra U1 = 04h 34m : primo contatto ombra

= 04h 34m : primo contatto ombra U2 = 05h 41m : inizio fase totale

= 05h 41m : inizio fase totale G = 06h 13m : fase massima dell’eclissi

= 06h 13m : fase massima dell’eclissi U3 = 06h 44m : fine fase totale

= 06h 44m : fine fase totale U4 = 07h 52m : ultimo contatto ombra

= 07h 52m : ultimo contatto ombra P4 = 08h 50m : ultimo contatto penombra

L’ultima eclissi lunare totale è avvenuta lo scorso 27 luglio 2018 alle ore 22:22 (massima oscurità) ed è stata la più lunga del secolo, mentre la prossima sarà il 21 gennaio 2019 alle ore 05:12.







Articolo di Francesco Ladisa

