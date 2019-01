Due intense scosse nel Mediterraneo orientale: epicentro in Grecia occidentale e Creta

Due scosse di terremoto piuttosto intense si sono verificate nella serata odierna nel Mediterraneo orientale.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 si è verificata alle ore 18.30 nel Mar Ionio, al largo della costa del Peloponneso (Grecia). Il sisma, avvenuto a una profondità di circa 10 km, è stato avvertito distintamente nella periferia della Grecia occidentale e in particolar modo nella regione del Peloponneso, senza però danni a cose o persone.

Poco più tardi, alle ore 19.24, si è verificata una seconda scossa di terremoto, della stessa intensità, magnitudo 4.8, con epicentro in mare a circa 70 km dall’isola di Creta. La scossa si è verificata a una profondità di circa 60 km. Anche in questo caso non sono attesi danni di alcun tipo.

