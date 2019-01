Meteo Protezione Civile domani: ancora freddo e nevicate a bassa quota al centro-sud

Nella giornata di domani avremo ancora condizioni di freddo intenso al centro-sud, in particolar modo sulle regioni adriatiche, con nevicate fino a bassa quota.

Ecco il bollettino meteo dettagliato realizzato dalla Protezione Civile:

Previsioni meteo Venerdì 11 Gennaio 2019

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, settori orientali di Umbria e Basilicata, su Calabria e Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia.

Nevicate:

– da isolate a sparse, su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e zone orientali di Umbria e Basilicata, al di sopra dei 300-500 m, con apporti al suolo generalmente deboli, fino a moderati su regioni adriatiche.

– isolate, su Calabria al di sopra dei 500-700 m con apporti al suolo deboli;

– isolate, su Sicilia settentrionale al di sopra degli 800-1000 m con apporti al suolo deboli.

Visibilità nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile diminuzione le minime al Sud e le massime sulle pianure del Nord. Valori molto bassi al primo mattino e serali in tutte le zone interne con locali gelate.

Venti: localmente forti settentrionali su Sardegna, Romagna, Marche, Umbria, Toscana meridionale e Lazio settentrionale, in attenuazione. Tendenti a forti settentrionali al Sud.

Mari: molto mossi i bacini centro-meridionali, in temporaneo calo nella giornata, ma con moto ondoso di nuovo in aumento dalla serata fino ad agitato sullo Stretto di Sicilia.







Articolo di Francesco Ladisa



