Meteo Protezione Civile domani: tempo in miglioramento, ecco i dettagli

La giornata di domani porterà un generale miglioramento delle condizioni con l’attenuazione dell’instabilità anche sulle regioni centro-meridionali. Temperature ancora molto fredde però al mattino e nelle ore serali/notturne.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Sabato 12 Gennaio 2019

Precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio, su Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: isolate, su Sicilia settentrionale al di sopra dei 700-900 m con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile aumento sulle zone alpine, in diminuzione sulle regioni centrali peninsulari. Valori molto bassi al primo mattino e serali in tutte le zone interne. Massime in sensibile aumento sui settori alpini

Venti: forti settentrionali su tutte le regioni meridionali e localmente da nord-ovest su Sardegna e medio versante Adriatico, con possibili ulteriori rinforzi su Sicilia ed aree ioniche.

Mari: molto mossi i bacini centro-meridionali, fino ad agitato il Mare di Sardegna e lo Ionio.



Articolo di Francesco Ladisa



