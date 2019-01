Nevicate eccezionali sulle Alpi : pesanti disagi e vittime tra Austria e Germania, oltre 4 metri di accumulo!

I settori meridionali della Germania e gran parte dell’arco alpino settentrionale stanno facendo i conti con nevicate davvero eccezionali da ormai diverse settimane. Tutto questo a causa del particolare quadro barico sviluppatosi sull’Europa, che vede la persistenza dell’anticiclone delle Azzorre tra Spagna, Francia e Inghilterra e la fisiologica discesa di freddo artico verso Germania, l’arco alpino, i Balcani e il centro-sud.

L’aria fredda e carica di umidità va a schiantarsi, muovendosi da nord verso sud, sul versante settentrionale delle Alpi dove genera nevicate fitte e persistenti a causa del fenomeno dello “stau”. Le nevicate proseguono da giorni quasi senza sosta e la situazione sta diventando critica e ingestibile in numerosi centri abitati alpini, letteralmente sommersi dalla neve e isolati. Fortemente colpita la Germania meridionale e l’Austria dove si registrano addirittura fino a 4 metri di neve. Almeno 21 persone sono morte durante questa prolungata fase di maltempo e gelo.

Per soccorrere le persone sono intervenuti addirittura i carri armati.

Il peggio tuttavia non è ancora arrivato : nelle prossime 24-48 ore sono attese nuove intense nevicate con accumuli tra i 50 e i 150 cm che andranno ad aggiungersi ai diversi metri già presenti al suolo. Le nevicate più abbondanti sono attese soprattutto sull’Austria occidentale, in particolare dal Vorarlberg sull’Außerfern fino all’area del Karwendel. La neve cadrà oltre i 900/1000 metri di altitudine mentre più in basso sono attese piogge intense con annesso rischio alluvionale.



Articolo di Raffaele Laricchia



