Piemonte, foehn oltre 100 km/h sulle Alpi, vasto incendio in Val Sangone (Coazze)

La presenza di un vasto campo di alta pressione sul Mediterraneo centro-orientale e la contemporanea presenza di un lobo del vortice polare sull’Europa centro-orientale sta provocando un sensibile incremento del gradiente barico orizzontale nel Mediterraneo e soprattutto a ridosso delle Alpi. La conseguenza di questa situazione barica è l’intensificazione dei venti che spirano da nord-ovest verso sud-est, esattamente come stiamo osservando ora su Piemonte e Valle d’Aosta : i fortissimi venti di foehn stanno sferzando i versanti sottovento alpini sin verso la pianura torinese.

In Val Susa sono state registrate poco dopo le 20.00 raffiche di vento oltre i 110 km/h e una situazione analoga la troviamo in Val Sangone. Le fortissime e secche raffiche di foehn hanno anche contribuito all’espansione di diversi incendi : il rogo più importante e pericoloso sta colpendo la montagna di Giaveno e l’area di Coazze dopo essersi sviluppato in località Picchi del Pagliaio. Le fiamme si trovano sulla cresta che divide il rio Giavrè dal rio Indiritto e sono chiaramente visibili da diversi chilometri di distanza. L’assenza di precipitazioni da diverse settimane e i fortissimi venti stanno contribuendo all’espansione dell’incendio, ma la vera causa pare essere di origine dolosa.







Articolo di Raffaele Laricchia

