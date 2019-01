Gelicidio in Valsugana: impressionante serie di incidenti, viabilità bloccata

Gelicidio in Valsugana – Giungono gravi notizie dal Nord Italia e più precisamente dalla Valsugana. Qui, nelle prime ore della mattinata, complici le temperature sotto zero nei bassi strati, le deboli piogge in sfondamento da Nord sulle valli prealpine hanno favorito la formazione di una lastra di ghiaccio diffusa su tutte le superfici, compreso il manto stradale.

Questo ha portato a numerosi e gravi incidenti sulla statale della Valsugana nella zona di Tezze di Grigno. Numerosi sono i tamponamenti a catena (coinvolti ben 30 veicoli), numerose anche le auto sbandate uscite fuori dalla carreggiata. Coinvolte anche ambulanze e carabinieri nel maxi-tamponamento, proprio nel momento in cui arrivavano sul luogo dell’incidente.. Al momento la statale risulta bloccata in entrambe le direzioni. Vengono segnalate sul posto elicotteri e ambulanze in presenza massiccia. Sotto vi mostriamo un breve ed impressionante video della situazione in atto.

Il video è stato trovato sulla pagina Facebook di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa.



