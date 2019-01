Maltempo Campania: allagamenti nel napoletano, a Torre del Greco

Mattinata di maltempo sulla Campania, fra le regioni più colpite dalla perturbazione nord-atlantica che sta interessando quest’oggi il centro-sud.

Freddo, vento e pioggia stanno imperversando su gran parte della regione. Dei disagi vengono segnalati soprattutto nella provincia di Napoli: a Torre del Greco vi sono ponti e strade allagate, automobili bloccate dall’acqua alta e dal fango. In particolare, risulta allagata la via Litoranea, dove in seguito alle forti piogge cadute sulla città i cavalcavia che collegano la parte a ridosso del mare con via Nazionale sono stati letteralmente invasi dall’acqua. Gran lavoro per polizia, vigili del fuoco, impegnati in numerosi interventi.

La situazione tenderà a migliorare sulla regione già a partire dalle prossime ore, con l’allontanamento della perturbazione verso sud-est.



Articolo di Francesco Ladisa

