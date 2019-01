Meteo Protezione Civile domani: alta pressione con tempo stabile

Nella giornata di domani l’alta pressione garantirà condizioni meteo generalmente stabili sulla penisola. Di seguito, le previsioni a cura della Protezione Civile per Mercoledì 16 Gennaio.

Previsioni meteo Mercoledì 16 Gennaio 2019.

Precipitazioni: sparse sulla Liguria, in estensione dalla serata ai settori settentrionali e occidentali della Toscana, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza variazioni significative, con minime basse al Nord e nelle zone interne del Centro-Sud.

Venti: forti sud-occidentali sulla dorsale appenninica settentrionale, in estensione a quella umbro-marchigiana, con raffiche di burrasca sui crinali.

Mari: molto mosso lo Ionio, con moto ondoso in progressivo calo; tendenti a molto mossi il Tirreno settentrionale e il settore ovest del Tirreno centro-meridionale.



Articolo di Francesco Ladisa



SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte