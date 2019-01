Meteo week-end : tante nubi e un po’ di pioggia, previsioni

Sull’Italia sta per aprirsi un lungo periodo freddo e instabile che, almeno inizialmente, sarà dominato dalle correnti artiche provenienti dal nord-atlantico pronte a gettarsi nel Mediterraneo dalla Valle del Rodano e Carcassone, come da tempo non si verificava. Dunque la lunga fase secca e siccitosa che sta avvolgendo il nord sta per concedersi una pausa come già abbiamo potuto osservare negli ultimi giorni col ritorno di deboli piogge seppur a macchia di leopardo.

La forte ondata di maltempo di stampo artico che giungerà nel corso della prossima settimana verrà approfondita nel prossimo articolo, mentre nelle prossime righe daremo uno sguardo dettaglio al week-end e precisamente al tempo tra stasera e domani, quando continueranno ad affluire deboli correnti di origine atlantica.

NORD – ancora nubi in serata, ma fenomeni pressocchè assenti. Domani tempo in generale miglioramento e temperature massime in lieve aumento. Tornerà a splende il Sole sui rilievi e a tratti anche in pianura Padana, eccezion fatta per la Liguria dove avremo maggiori addensamenti senza piogge. Nella tarda serata di domenica nubi in aumento sul nord-ovest con piogge isolate.

CENTRO – cieli spesso nuvolosi o coperti tra stasera e domani. Stasera piogge deboli e sparse (intermittenti) su Toscana e Lazio, mentre i fenomeni saranno assenti sul resto del settore. Domani instabilità in aumento a causa di nuclei provenienti dal mar Tirreno : avremo piovaschi e locali rovesci (intermittenti) su bassa Toscana, Lazio, Umbria e Abruzzo. Fenomeni quasi nulli su medio-alta Toscana e Marche. Nevicate in Appennino oltre i 1000/1200 metri. Nella tarda serata di domenica nubi in aumento sulla Sardegna e piogge in arrivo.





SUD – giornata nel complesso variabile con cieli sereni o poco nuvolosi ad eccezione di Sicilia, Calabria tirrenica e Campania. Possibilità di piogge sparse in Sicilia, Calabria tirrenica, Puglia settentrionale e Campania, ma parliamo di fenomeni isolati e rapidi. Temperature in lieve calo su tutto il Meridione.



Articolo di Raffaele Laricchia

