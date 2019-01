Meteo domani 29 gennaio 2019 : ancora instabilità al centro-sud, tregua al nord [video]

Una modesta perturbazione atlantica sta attraversando la nostra penisola in queste ultime 48 ore : dopo aver portato un po’ di nevicate a bassa quota al nord-est ora sta innescando un po’ di piogge e qualche rovescio sulle regioni del centro-sud, dove anche domani destabilizzerà il tempo.

La giornata di domani, 29 gennaio 2019, si presenterà due ancora un po’ movimentata e variabile sulle regioni centro-meridionali dove gli ultimi strascichi della perturbazione potranno obbligarci a mettere mano all’ombrello. Discorso diverso per il nord dove il tempo migliorerà vistosamente e tornerà a splendere il Sole con annesso aumento termico.

Piogge e qualche temporale potranno interessare la Campania, la Basilicata e la Calabria, mentre fenomeni molto blandi e isolati li ritroveremo su Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia. Su Sardegna, Lazio, Marche, Umbria e Toscana nulla da segnalare : sarà il Sole a dominare la scena.

Dal pomeriggio tempo in miglioramento anche al sud grazie al definitivo allontanamento della perturbazione, ma attenzione : si tratta solo di una breve tregua in quanto mercoledì il tempo peggiorerà pressocchè ovunque per effetto di una nuova intensa perturbazione nord atlantica che riporterà anche la neve in pianura al nord e tanta pioggia al centro-sud! Ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti…



Articolo di Raffaele Laricchia

